Роскачество дало советы по выбору докторской колбасы

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. При выборе докторской колбасы в первую очередь стоит смотреть на условия хранения в магазине: температура в холодильнике должна быть от 0 до плюс 6 градусов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Первое, на что стоит смотреть в магазине - это условия хранения докторской колбасы. Колбаса должна храниться в холодильнике при температуре от 0 до плюс 6 градусов. Важно помнить, что срок годности продукта не в вакуумной упаковке всегда меньше", - говорится в сообщении.

Помимо этого, эксперты отмечают важность маркировки. Так, вся важная информация, в том числе состав, пищевая ценность, срок годности, дата изготовления, условия хранения и способ упаковки, должна быть указана на этикетке. Классический состав докторской колбасы по ГОСТу включает свинину, говядину, воду, яйца, сухое молоко, соль, сахар и специи.

По словам эксперта, хорошая докторская колбаса должна быть упругой, без пустот, с цветом от розового до светло-розового, без пятен и комочков. В ней не должно быть куриного мяса, соевого или пшеничного белка и крахмала. Кроме того, стоит избегать добавок Е120, Е252 и Е536.