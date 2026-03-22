Кинолог назвал самые опасные месяцы для собак из-за клещей

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Прошлогодние клещи весной просыпаются рано, их активность начинается, как только земля прогреется до пяти градусов, пик в средней полосе приходится на апрель-май, поэтому прогулки с собакой в это время наиболее опасны, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Владельцы домашних животных порой думают, что гулять в марте или начале апреля безопасно. Однако это не так: клещи уже есть в прошлогодней траве. Весенние паразиты во многом даже опаснее, поскольку после спячки (как только земля прогреется до пяти градусов - ред.) они активнее и сразу нападают на жертву (при этом пик в средней полосе приходится на апрель-май - ред.)", - сказал агентству Голубев

Кинолог напомнил, что клещи переносят такие смертельно опасные заболевания, как пироплазмоз (бабезиоз), боррелиоз (болезнь Лайма) и эрлихиоз. Симптомы, на проявление которых у собаки стоит обратить внимание, включают темную мочу, вялость, отказ от еды, лихорадку, отметил Голубев.

Без лечения от этих болезней питомец может погибнуть за несколько дней, предупредил президент Российской кинологической федерации. Он уточнил, что не все паразиты переносчики, но пренебрежение защитой было бы неоправданным риском.

По словам Голубева, 100-процентной защиты от клещей для собаки не существует, однако чем больше методов будет использовать хозяин, тем выше шанс обезопасить животное. Самым распространенным способом он назвал таблетки: обычно по инструкции их принимают раз в один-три месяца. При попадании на собаку, принимавшую препарат, клещ погибает, не успевая заразить питомца, однако у способа есть и минусы: он не подходит собакам с чувствительным ЖКТ, а некоторые могут отказаться глотать таблетку, предупредил кинолог.

"Второй популярный способ - капли на холку. Вещество отпугивает или убивает клеща еще до укуса. Среди неудобств: нельзя мыть собаку два дня до и после нанесения, часто советуется свести контакт с ней к минимуму в течение суток. Если питомец очень любит купаться, то эффективность средства снижается", - добавил Голубев.

Специальные ошейники, по данным президента РКФ, стоит использовать как дополнение, а не основное средство, ошейник нужно надевать заранее, примерно за одну-две недели до выхода в лес и на природу, и следить, чтобы он крепко сидел на собаке во избежание потери эффективности.

В качестве экстренной защиты подойдут специальные репелленты, которые наносят непосредственно перед прогулкой, строго на природе, предложил Голубев. Их нужно подбирать особенно тщательно, потому что человеческие средства могут быть токсичны для собак, заявил кинолог.

Также Голубев посоветовал не забывать о своевременной вакцинации: она не предотвращает укус, но облегчает течение болезни и снижает риск смертельного исхода.

"Паразиты поджидают в кустах и траве, поэтому основное правило: по возможности стараться избегать без надобности подобных мест. Если вы часто выходите в лес, у вас должна быть серьезная защита. Обязателен осмотр после каждой прогулки, особенно если у вас длинношерстная собака. Густой подшерсток - отличное убежище для клеща, поэтому также вычесывайте собаку пуходеркой после улицы", - поделился президент Российской кинологической федерации дополнительными мерами защиты.

Голубев подчеркнул, что при обнаружении клеща на собаке его нужно захватить тонким пинцетом, а в идеале - специальным клещедером, который стоит приобрести заранее, захватить паразита нужно максимально близко к коже и вытаскивать выкручивающими движениями.