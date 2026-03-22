01:47 22.03.2026
В Роспотребнадзоре назвали инфекции, переносчиками которых могут быть клещи
В Роспотребнадзоре назвали инфекции, переносчиками которых могут быть клещи

КАЛИНИНГРАД, 22 мар – РИА Новости. Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы и другие инфекции могут передаваться человеку от укуса клеща, рассказала РИА новости руководитель управления Роспотребнадзора по Калининградской области Елена Бабура.
"Клещевой вирусный энцефалит, крымская геморрагическая лихорадка, омская геморрагическая лихорадка, иксодовые клещевые боррелиозы, туляремия, клещевые риккетсиозы, в частности североазиатский клещевые риккетсиоз (сибирский клещевой тиф), и другие риккетсиозные группы клещевой пятнистой лихорадки, гранулоцитарный анаплазмоз человека, лихорадка Ку и другие инфекции", - сказала Бабура.
Ранее Бабура рассказала РИА Новости, что инфекции, например, вирус клещевого энцефалита можно получить и без укуса клеща. При употреблении сырого молока или молочных продуктов, не прошедших термическую обработку. Вирус попадает в молоко, если животное укусил клещ. Есть и еще пути заражения клещевыми инфекциями - если раздавить клеща руками или при расчесывании укуса.
Энцефалитом можно заразиться и без клещей, предупредили в Роспотребнадзоре
