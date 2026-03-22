На Кипре слышны призывы восстановить диалог с Россией, заявил посол
2026-03-22T04:57:00+03:00
Посол Зязиков: на Кипре слышны призывы восстановить диалог с Россией
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Призывы восстановить диалог Кипра с Россией слышны в преддверии парламентских выборов на острове, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.
"Ряд местных политсил так или иначе затрагивает вопрос необходимости переоценки Никосией внешнеполитических приоритетов. Слышны и отчетливые призывы к скорейшему восстановлению полноценного диалога с нашей страной", - рассказал глава дипмиссии.
Посол отметил, что в островном государстве уже началась предвыборная агитация, при этом внешняя политика традиционно находится в числе ключевых тем предвыборных дебатов. В то же время Зязиков
подчеркнул, что парламентские выборы – это исключительно внутреннее дело Республики Кипр, в котором решающее слово остается за избирателями.
"Какими бы ни были итоги будущего голосования, убежден – лежащий в основе российско-кипрских отношений неподвластный времени и политической конъюнктуре прочный фундамент деловых, гуманитарных, культурных и духовных связей позволит вывести на новый уровень зарекомендовавшее себя конструктивное и обоюдовыгодное взаимодействие между нашими странами", - сказал посол.