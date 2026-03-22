На Кипре слышны призывы восстановить диалог с Россией, заявил посол

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Призывы восстановить диалог Кипра с Россией слышны в преддверии парламентских выборов на острове, сообщил в интервью РИА Новости посол РФ на Кипре Мурат Зязиков.

"Ряд местных политсил так или иначе затрагивает вопрос необходимости переоценки Никосией внешнеполитических приоритетов. Слышны и отчетливые призывы к скорейшему восстановлению полноценного диалога с нашей страной", - рассказал глава дипмиссии.

"Какими бы ни были итоги будущего голосования, убежден – лежащий в основе российско-кипрских отношений неподвластный времени и политической конъюнктуре прочный фундамент деловых, гуманитарных, культурных и духовных связей позволит вывести на новый уровень зарекомендовавшее себя конструктивное и обоюдовыгодное взаимодействие между нашими странами", - сказал посол.