Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2026
05:31 22.03.2026
Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов, пишут СМИ
Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов, пишут СМИ - РИА Новости, 22.03.2026
Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов, пишут СМИ
Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T05:31:00+03:00
2026-03-22T05:31:00+03:00
в мире
сша
иран
саудовская аравия
ансар алла
военная операция сша и израиля против ирана
сша
иран
саудовская аравия
в мире, сша, иран, саудовская аравия, ансар алла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Иран, Саудовская Аравия, Ансар Алла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов, пишут СМИ

WSJ: Саудовская Аравия пытается не дать хуситам вступить в конфликт с Ираном

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
"Саудовские официальные лица работают над поддержанием дипломатии с хуситами, чтобы не дать им вступить в конфликт", - пишет издание.
Газета отмечает, что США и Израиль, со своей стороны, пытаются избегать провокаций, которые привели бы к ответу хуситов.
Саудовские источники заявили газете, что у Саудовской Аравии есть соглашение с хуситами от 2022 года о ненападении на ее территорию или корабли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В миреСШАИранСаудовская АравияАнсар АллаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
