Саудовская Аравия пытается сдержать хуситов, пишут СМИ

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Саудовская Аравия пытается сдержать правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) от вступления в иранский конфликт, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.
"Саудовские официальные лица работают над поддержанием дипломатии с хуситами, чтобы не дать им вступить в конфликт", - пишет издание.
Саудовские источники заявили газете, что у Саудовской Аравии есть соглашение с хуситами от 2022 года о ненападении на ее территорию или корабли.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.