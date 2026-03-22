Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрыли для верующих

ИЕРУСАЛИМ, 22 мар - РИА Новости. Богослужения в Храме Гроба Господня в Иерусалиме не прекращались, несмотря на ограничения, связанные с боевыми действиями, однако храм закрыт для верующих, сообщил РИА Новости дьякон Ваге, служащий в армянском пределе Храма Гроба Господня.