Новосибирский губернатор встретился с жителями карантинного села

НОВОСИБИРСК, 22 мар - РИА Новости. Новосибирский губернатор Андрей Травников заявил об откровенном разговоре с жителями самого крупного находящегося на карантине по пастереллезу животных села Козиха.
"Село Козиха - самый большой населенный пункт, именно его поэтому я посетил… Мы достаточно откровенно пообщались, как говорится, без камер и протокола. Некоторые обиды и замечания по ходу предыдущих контактов с жителями я услышал, и выводы будут определенные сделаны", - рассказал губернатор журналистам в воскресенье.
По его словам, он подробно ответил на вопросы сельчан.
"Но самое главное, что я увидел в администрации села - многие люди идут оформлять документы (на получение мер господдержки - ред.)", - подчеркнул он.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.