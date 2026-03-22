Юрист рассказал, должны ли "Иванушки International" сменить название группы
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Группа "Иванушки International" не имеет товарного знака на английском языке, поэтому для работы в России коллективу необходимо убрать иностранное слово, сообщил РИА Новости патентный поверенный, адвокат Владислав Рябов.
В России с 1 марта вступили ограничения на использование иностранных слов на вывесках или иных средствах размещения информации.
"В России есть зарегистрированный товарный знак "Иванушки" на русском языке. Слово International не включено в качестве элемента товарного знака. В этой связи нововведения, вступившие в силу с 1 марта 2026 года, действительно применяются к данной группе", - сказал Рябов.
Он добавил, что англицизм необходимо убрать, чтобы не попасть под санкции
"При этом правообладатель не лишен права подать новую заявку на товарный знак "Иванушки International" и после его регистрации использовать старое название", - заключил юрист.
Ранее солист "Иванушек International" Кирилл Туриченко, комментируя возможное переименование коллектива, назвал группу народной.