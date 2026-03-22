Рейтинг@Mail.ru
Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/izrail-2082244361.html
Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане
Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане - РИА Новости, 22.03.2026
Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане
Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье заявил, что отдал приказ военным немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, которые, по его... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T13:54:00+03:00
2026-03-22T13:54:00+03:00
в мире
ливан
израиль
рафах (провинция)
исраэль кац
али хаменеи
хезболла
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9ce71c02f34e44b90635c6e76848628e.jpg
https://ria.ru/20260321/britaniya-2082185742.html
https://ria.ru/20260322/tsahal-2082226216.html
ливан
израиль
рафах (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902773828_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_ecac27204f96aab2358757ecbd735c9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, рафах (провинция), исраэль кац, али хаменеи, хезболла, армия обороны израиля (цахал), военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Рафах (провинция), Исраэль Кац, Али Хаменеи, Хезболла, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Военная операция США и Израиля против Ирана
Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане

Глава МО Израиля приказал военным уничтожить мосты через реку Литани в Ливане

© AP Photo / Petros GiannakourisИзраильские танки
Израильские танки - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье заявил, что отдал приказ военным немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, которые, по его утверждению, используются движением "Хезболлах" для переброски оружия.
"Премьер-министр и я дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков "Хезболлах" и оружия на юг", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
База ВВС Великобритании Акротири на Кипре - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Базу на Кипре перестанут использовать для ударов по Ирану, заявил Стармер
21 марта, 21:29
Кроме того, по словам министра, военным было дано указание ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях, чтобы устранить угрозу для израильских населенных пунктов, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.
Ранее в марте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по двум переправам через реку Литани, связывавшим южный Ливан с остальной частью страны, как утверждают военные, мосты использовались членами шиитского движения "Хезболлах" для переправки оружия.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Израиль сообщил о пострадавших при пуске снаряда из Ливана
Вчера, 10:12
 
В миреЛиванИзраильРафах (провинция)Исраэль КацАли ХаменеиХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала