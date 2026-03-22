Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье заявил, что отдал приказ военным немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, которые, по его утверждению, используются движением "Хезболлах" для переброски оружия.
"Премьер-министр и я дали указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) немедленно уничтожить все мосты через реку Литани, которые используются для террористической деятельности, чтобы предотвратить переброску боевиков "Хезболлах" и оружия на юг", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба минобороны.
Кроме того, по словам министра, военным было дано указание ускорить разрушение ливанских домов в приграничных деревнях, чтобы устранить угрозу для израильских населенных пунктов, по модели Бейт-Хануна и Рафаха в секторе Газа.
Ранее в марте Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об ударах по двум переправам через реку Литани, связывавшим южный Ливан с остальной частью страны, как утверждают военные, мосты использовались членами шиитского движения "Хезболлах" для переправки оружия.
В ночь на 2 марта "Хезболлах" возобновило активные боевые действия против Израиля после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В ответ израильская армия начала наносить интенсивные удары по южному пригороду Бейрута и десяткам городов и поселений на юге и востоке Ливана.