Израиль приказал уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 мар - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в воскресенье заявил, что отдал приказ военным немедленно уничтожить все мосты через реку Литани в Ливане, которые, по его утверждению, используются движением "Хезболлах" для переброски оружия.