Израиль запретил массовые собрания на юге страны до 24 марта

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль запретил массовые собрания численностью более 50 человек на юге страны до 24 марта, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Собрания - разрешены до 50 человек при условии, что до стандартного укрытия можно добраться своевременно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Помимо этого, в этих районах запрещена работа образовательных учреждений до указанной даты.
Правила распространяются на населенные пункты в районе пустыни Негев, Мертвого моря, а также в некоторых других районах.
