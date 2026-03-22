Израиль запретил массовые собрания на юге страны до 24 марта

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Израиль запретил массовые собрания численностью более 50 человек на юге страны до 24 марта, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Собрания - разрешены до 50 человек при условии, что до стандартного укрытия можно добраться своевременно", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Помимо этого, в этих районах запрещена работа образовательных учреждений до указанной даты.