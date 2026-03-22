Катар и Оман начали обсуждать с Ираном прекращение огня, утверждает WP

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Катар и Оман обсуждают с Ираном урегулирование конфликта на Ближнем Востоке, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Как утверждает издание, Тегеран заявил, что "будет взаимодействовать, только если Вашингтон и Тель-Авив первыми прекратят атаки".
Портал Axios накануне сообщал, что американские власти приступили к обсуждению возможного урегулирования. Утверждалось, что о готовности исламской республики к контактам их проинформировали Египет и Катар. По данным СМИ, ИРИ согласна на встречи при условии компенсации и гарантий того, что боевые действия не возобновятся.
Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим.
