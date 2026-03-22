Иран применил ракеты, которые обходят Patriot, пишет FT

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Тегеран во время атаки на заводы в Катаре использовал ракеты, которые обходят американские системы ПВО Patriot, утверждает издание Financial Times со ссылкой на неназванного чиновника.
Газовые предприятия в Рас-Лаффане подверглись ударам 18 и 19 марта. Обстрел стал ответом на нападение Соединенных Штатов и Израиля на иранское месторождение "Южный Парс".
"Атаки на комплекс QatarEnergy <...> включали передовые ракеты — маневренные и способные обходить сделанные в США системы противовоздушной обороны Patriot", — говорится в публикации.
Военная кампания против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. По словам президента США Дональда Трампа, если Иран не разблокирует этот морской проход, Вашингтон уничтожит все его электростанции. Тегеран же в ответ пригрозил закрыть пролив полностью.