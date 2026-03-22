Иран планомерно наносит урон интересам США в регионе, считает эксперт

БАКУ, 22 мар – РИА Новости. Иранская сторона, несмотря на серьезные военно-политические издержки, продолжает планомерно наносить урон интересам США в регионе, заявил РИА Новости директор Центра "За гражданское общество", доктор философии по истории, политический аналитик Рафик Исмаилов.
В четверг КСИР Ирана заявлял, что не пропустит через Ормузский пролив суда США, Израиля и европейских стран, иранский МИД же заявил, что исламская республика не будет пропускать через Ормуз также торговые суда своих противников.
«
"Иран, понимая глобальное значение Ормуза для мировой торговли, на протяжении многих лет предупреждал, что в случае военной агрессии против себя закроет пролив. Слова были подкреплены конкретными подготовительными действиями в форме военных учений, в рамках которых отрабатывались возможные меры по перекрытию Ормуза. Поэтому перекрытие Ормуза – это не отчаяние, а вполне предсказуемый шаг. Сегодня Иран играет на повышение ставок. Да, он несет очень серьезные военно-политические издержки, но и опирается на тактику асимметричной войны, в рамках которой наносит серьезные потери интересам США в регионе", - сказал эксперт.
По его словам, тактика Ирана в своем роде уникальна.
«
"Нанося урон стратегическим нефтегазовым объектам стран Залива и перекрывая Ормуз, он играет не только на рост цен на нефть и газ, т.е. мировой энергетический кризис, но и фактически на глобальный экономический кризис, который может стать следствием затяжной войны на истощение. В США понимают риски и поэтому частично снимают нефтяные санкции с России и Ирана. Но это, как видно, не решает проблему в корне и риски сохраняются", - отметил собеседник агентства.
Исмаилов напомнил, что министр иностранных дел Омана недавно заявил об утрате США контроля над своей внешней политикой, намекая на решающее влияние Израиля, премьер Катара намекает на Израиль, как на главную сторону, втягивающую регион в войну, а миллиардер Хабтур из ОАЭ, очевидно выступающий в качестве говорящей головы, заявляет о том, что страны региона не намерены втягиваться в конфликт ради интересов других.
«
"Ситуация ставит под сомнение эффективность американских гарантий безопасности в регионе. Становится ясно, что американские базы сегодня защищают, прежде всего, интересы Израиля, а само их нахождение на территории стран Залива превращается в угрозу безопасности. Эта война актуализирует вопрос о пересмотре существующей системы региональной безопасности. Консультации на межгосударственном уровне в этой связи уже начались", - отметил собеседник агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.