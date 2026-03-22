Источник: Иран ответит в случае угрозы жизненно важной инфраструктуре

ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Тегеран нанесет ущерб в разы больше, если Вашингтон и Тель-Авив атакуют его жизненно важную инфраструктуру, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Иран дал решительный, но сбалансированный ответ на удары противника по энергетической станции в Ассалуйе. Наш ответ на угрозы жизненно важной инфраструктуре <...> будет абсолютно асимметричным, он в разы превзойдет полученный удар", — сказал собеседник агентства.
Месторождение "Южный Парс" и промышленная зона Ассалуйе подверглись атаке 19 марта. Президент Дональд Трамп заявил, что США не знали о нападении, планируемом Израилем.
Операция двух стран против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. По словам Трампа, если Тегеран не разблокирует этот морской проход, США уничтожат все его электростанции. Иран же в ответ пригрозил закрыть пролив полностью.