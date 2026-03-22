Источник: Иран ответит в случае угрозы жизненно важной инфраструктуре
19:59 22.03.2026 (обновлено: 20:29 22.03.2026)
Источник: Иран ответит в случае угрозы жизненно важной инфраструктуре
Источник: Иран ответит в случае угрозы жизненно важной инфраструктуре
Запуск баллистических ракет в Иране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Тегеран нанесет ущерб в разы больше, если Вашингтон и Тель-Авив атакуют его жизненно важную инфраструктуру, сообщил источник РИА Новости в силовых структурах.
"Иран дал решительный, но сбалансированный ответ на удары противника по энергетической станции в Ассалуйе. Наш ответ на угрозы жизненно важной инфраструктуре <...> будет абсолютно асимметричным, он в разы превзойдет полученный удар", — сказал собеседник агентства.

Запуск беспилотников во время учений в Иране - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Иран рассказал об усовершенствованных БПЛА, примененных против Израиля
Вчера, 11:20
Месторождение "Южный Парс" и промышленная зона Ассалуйе подверглись атаке 19 марта. Президент Дональд Трамп заявил, что США не знали о нападении, планируемом Израилем.
Операция двух стран против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. По словам Трампа, если Тегеран не разблокирует этот морской проход, США уничтожат все его электростанции. Иран же в ответ пригрозил закрыть пролив полностью.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
Вчера, 08:00
 
