Попытка удара Ирана по британской базе была предупреждением, пишут СМИ

ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Попытка удара иранской ракетой по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане является "предупреждением" Лондону, сообщает газета Telegraph со ссылкой на иранских чиновников.
Об атаке на британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США, сообщило в субботу иранское агентство Mehr, не приведя подробностей. Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на данные иранских СМИ, сообщил, что Иран атаковал двумя баллистическими ракетами. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает 5 тысяч километров.
"Иранские чиновники сообщили Telegraph, что неудавшаяся атака была "предупредительным выстрелом" в Британию", - пишет издание.
По данным британских военных источников, Лондону с его нынешними системами ПВО трудно отражать удары ракетами дальнего радиуса действия.
"Борьба с баллистическими ракетами - навык, который появляется после длительного опыта. Уровень владения этими навыками в Великобритании, к сожалению, очень и очень низок", - заявил источник издания.
Как отмечается, единственная ПВО, которая способна перехватить подобные ракеты, расположена на шести эсминцах типа 45 британских ВМС. В остальном Лондон полагается на американские системы, размещенные в Румынии, Польше и Испании.
