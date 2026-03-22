Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/iran-2082276342.html
Попытка удара Ирана по британской базе была предупреждением, пишут СМИ
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
https://ria.ru/20260322/iran-2082230482.html
https://ria.ru/20260321/iran-2082164796.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 22 мар - РИА Новости. Попытка удара иранской ракетой по британо-американской базе на острове Диего-Гарсия в Индийском океане является "предупреждением" Лондону, сообщает газета Telegraph со ссылкой на иранских чиновников.
Об атаке на британскую военную базу на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, которую используют ВВС США, сообщило в субботу иранское агентство Mehr, не приведя подробностей. Телеканал "Аль-Джазира", ссылаясь на данные иранских СМИ, сообщил, что Иран атаковал двумя баллистическими ракетами. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до Тегерана превышает 5 тысяч километров.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Как им удалось?" В Британии началась паника после неожиданного хода Ирана
Вчера, 11:01
«
"Иранские чиновники сообщили Telegraph, что неудавшаяся атака была "предупредительным выстрелом" в Британию", - пишет издание.
По данным британских военных источников, Лондону с его нынешними системами ПВО трудно отражать удары ракетами дальнего радиуса действия.
«
"Борьба с баллистическими ракетами - навык, который появляется после длительного опыта. Уровень владения этими навыками в Великобритании, к сожалению, очень и очень низок", - заявил источник издания.
Как отмечается, единственная ПВО, которая способна перехватить подобные ракеты, расположена на шести эсминцах типа 45 британских ВМС. В остальном Лондон полагается на американские системы, размещенные в Румынии, Польше и Испании.
Иранская ракета летит в сторону Израиля. 12 марта 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Демонстрация силы". Дерзкий шаг Ирана поразил журналиста
21 марта, 17:24
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала