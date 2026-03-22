Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 22.03.2026 (обновлено: 17:57 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/iran-2082267602.html
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции - РИА Новости, 22.03.2026
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции
Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае атак США на иранские электростанции, заявил официальный представитель центрального штаба военного... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T17:29:00+03:00
2026-03-22T17:57:00+03:00
в мире
сша
иран
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
ормузский пролив
дональд трамп
аббас аракчи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082121032_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_85423f9676009447ba4a53beddab589e.jpg
https://ria.ru/20260321/proliv-2082124776.html
https://ria.ru/20260322/iran-2082186491.html
сша
иран
тегеран (город)
ормузский пролив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082121032_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_f1ff9d711736676dfab05d10bdf89018.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана, ормузский пролив, дональд трамп, аббас аракчи
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Аббас Аракчи
Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции

Иран грозит полностью закрыть Ормузский пролив, если США атакуют электростанции

© AP Photo / Iranian ArmyИранские военные на побережье Ормузского пролива
Иранские военные на побережье Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Iranian Army
Иранские военные на побережье Ормузского пролива. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае атак США на иранские электростанции, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам электростанции", — приводит его слова агентство Tasnim.
Танкеры вблизи Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Bloomberg сообщило о необычном инциденте в Ормузском проливе
21 марта, 10:12
Иранские военные уничтожат все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы. Это же касается объектов ИКТ на территории Израиля, предупредил Зольфагари.
Такая реакция последовала после того, как глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил атаковать все иранские электростанции, если исламская республика не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов.
Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через этот морской проход закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
Вчера, 08:00
 
В миреСШАИранТегеран (город)Военная операция США и Израиля против ИранаОрмузский проливДональд ТрампАббас Аракчи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала