Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив в случае атак на электростанции

ТЕГЕРАН, 22 мар — РИА Новости. Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае атак США на иранские электростанции, заявил официальный представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари.
"Пролив будет полностью закрыт до тех пор, пока не будут восстановлены подвергшиеся ударам электростанции", — приводит его слова агентство Tasnim.
Иранские военные уничтожат все компании на Ближнем Востоке, в которых Штаты имеют свои интересы, а также энергоинфраструктуру в тех странах, где расположены американские базы. Это же касается объектов ИКТ на территории Израиля, предупредил Зольфагари.
Такая реакция последовала после того, как глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил атаковать все иранские электростанции, если исламская республика не разблокирует Ормузский пролив в течение 48 часов.
Как заявлял глава МИД ИРИ Аббас Аракчи, передвижение через этот морской проход закрыто только для танкеров и судов США, Израиля и их союзников, тогда как остальные могут проходить свободно.
Операция Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами, в том числе по нефтегазовым объектам. Обострение конфликта также привело к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды. Девятого марта цены на нефть марки Brent поднимались выше 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года.