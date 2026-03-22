Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке

ТЕГЕРАН, 22 мар - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф предупредил, что Тегеран в ответ на атаки по иранской энергоинфраструктуре нанесет удары по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке, из-за чего цены на нефть надолго вырастут.

"Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажется под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями, причем они будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть вырастут на долгие времена", - отреагировал иранский политик в соцсети X.