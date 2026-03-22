Рейтинг@Mail.ru
Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/iran-2082246129.html
Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке
Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.03.2026
Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке
Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф предупредил, что Тегеран в ответ на атаки по иранской энергоинфраструктуре нанесет удары по объектам... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T14:18:00+03:00
2026-03-22T14:18:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана
Иран пригрозил ударами по объектам энергетики на Ближнем Востоке

Иран пригрозил ударами по объектам энергетики и ростом цен на нефть

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 22 мар - РИА Новости. Председатель парламента Ирана Мохаммад Багер-Галибаф предупредил, что Тегеран в ответ на атаки по иранской энергоинфраструктуре нанесет удары по объектам энергетики на всем Ближнем Востоке, из-за чего цены на нефть надолго вырастут.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, если Иран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов, США уничтожат электростанции Исламской Республики и начнут с самой крупной.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Зашло слишком далеко". Ультиматум Трампа в адрес Ирана поразил Запад
Вчера, 09:33
"Сразу же после того, как электростанции и инфраструктура в нашей стране окажется под ударом, вся жизненно важная инфраструктура во всем регионе, в том числе энергетическая и нефтяная, будут считаться законными целями, причем они будут уничтожены необратимым образом, а цены на нефть вырастут на долгие времена", - отреагировал иранский политик в соцсети X.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
"Еще не начинала". На Западе раскрыли, на что реально способна армия Ирана
Вчера, 05:38
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала