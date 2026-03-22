Интернет в Иране отключен уже более 500 часов

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Интернет в Иране почти полностью отключен уже более 500 часов, или 22 дня, сообщает международная служба мониторинга интернета NetBlocks.
Интернет-связь в Иране практически полностью отключена с 28 февраля - дня начала военной операции США и Израиля против страны. Глава МИД исламской республики Аббас Аракчи 15 марта заявил, что интернет в ИРИ ограничен по соображениям безопасности, поскольку государство подвергается агрессии и обязано защитить народ.
"Спустя 528 часов Иран вступает в 23-и сутки изоляции от мира", - говорится в публикации службы в соцсети X.
Согласно сообщению международной службы мониторинга, отключение интернета в Иране продолжается уже четвертую неделю.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.