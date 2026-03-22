"Как им удалось?" В Британии началась паника после неожиданного хода Ирана

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Удары по британской базе в Индийском океане, которую используют ВВС США, продемонстрировали способность иранских ракет достигнуть Лондона, пишет британская The Telegraph.
"Как им удалось нанести удар на такое расстояние? Что еще важнее — если эти же пусковые установки развернуть на 180 градусов, Лондон мог бы оказаться в зоне досягаемости", — говорится в материале.
"Демонстрация силы". Дерзкий шаг Ирана поразил журналиста
В публикации отмечается слабая защищенность Британии от баллистических атак, а размещение в Восточной Европе американских ЗРК, использующих ракеты-перехватчики SM-3, не гарантирует защиту Лондона.
"Если бы у нас были Patriot, как у немцев и поляков, или даже собственный аналог, как у французов, мы могли бы разместить их вокруг нашей столицы и иметь хоть какой-то шанс. Однако в нынешней ситуации наше воздушное пространство практически полностью беззащитно", — подчеркнул автор статьи.
В субботу Иран сообщил, что запустил две баллистические ракеты по британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане. Расстояние от архипелага Чагос, на котором находится база, до столицы ИРИ превышает пять тысяч километров. СМИ сообщили, что атака на столь отдаленный объект свидетельствует о том, что Иран обладает боеприпасами, дальность которых больше представления его противников.