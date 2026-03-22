Иран выразил готовность к сотрудничеству по ситуации в Ормузском проливе
10:25 22.03.2026
Иран выразил готовность к сотрудничеству по ситуации в Ормузском проливе
Иран выразил готовность к сотрудничеству по ситуации в Ормузском проливе
Мусави заявил о готовности Ирана к сотрудничеству по Ормузскому проливу

ДУБАЙ, 22 мар - РИА Новости. Иран готов к сотрудничеству с другими странами и Международной морской организацией для улучшения ситуации с безопасностью судоходства в Ормузском проливе, заявил иранский постпред при этой структуре Али Мусави.
"Иран готов к сотрудничеству с Международной морской организацией, а также другими государствами для улучшения ситуации с безопасностью судоходства, а также защиты экипажей судов", - сказал Мусави, слова которого привел иранский спутниковый телеканал "Аль-Алям".
Постоянный представитель добавил, что Иран считает дипломатическое урегулирование ситуации своим приоритетом, однако для этого необходимо полностью прекратить агрессию и построить меры доверия.
"Действия Вашингтона и Тель-Авива стали причиной нынешней ситуации в Ормузском проливе", - подчеркнул Мусави.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
