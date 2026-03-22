"Самая большая ошибка". В США запаниковали из-за нового решения по Ирану

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Новая позиция Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана может вызвать глобальную катастрофу, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала

"Израиль и США теперь поняли, что смена режима в Иране невозможна, правительство Ирана переживет этот конфликт. Поэтому сейчас они стараются, чтобы иранские власти и все, чем они управляют, оказались в нищете. Они стремятся нанести долговременный ущерб способности Ирана производить газ, нефть и энергию и получать от этого доход. Иран заявил, что он не будет единственной страной, которая пойдет по этому пути. Поэтому я считаю, что это начало одной из самых больших ошибок. <…> Создаются условия для глобальной катастрофы", — отметил он.

По мнению Риттера, в создавшихся условиях Ирану следует пойти на более жесткие ограничительные меры.

"То, что сделал Иран, доказало, что он контролирует ситуацию. Только Иран решает, кто может проходить через Ормузский пролив. И сейчас иранцам нужно решить, что через Ормузский пролив не должен проходить никто. Никто", — подчеркнул эксперт.

Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.