Рейтинг@Mail.ru
"Самая большая ошибка". В США запаниковали из-за нового решения по Ирану - РИА Новости, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:45 22.03.2026 (обновлено: 06:54 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/iran-2082213179.html
"Самая большая ошибка". В США запаниковали из-за нового решения по Ирану
2026-03-22T06:45:00+03:00
2026-03-22T06:54:00+03:00
в мире
иран
ормузский пролив
израиль
скотт риттер
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080629149_0:267:803:719_1920x0_80_0_0_4d6c35ad92aae066a75ed3d7bacb4a1b.jpg
https://ria.ru/20260319/senator-2081512663.html
https://ria.ru/20260318/ssha--2081293657.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0e/2080629149_0:137:803:739_1920x0_80_0_0_46c398c2c8ccc7c332e879342ded7626.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Ормузский пролив, Израиль, Скотт Риттер, Военная операция США и Израиля против Ирана
Аналитик Риттер: новое решение США по Ирану угрожает мировой катастрофой

© Кадр видео из соцсетей — Горящий танкер у города Шарджа в ОАЭ
Горящий танкер у города Шарджа в ОАЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Новая позиция Соединенных Штатов и Израиля в отношении Ирана может вызвать глобальную катастрофу, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Израиль и США теперь поняли, что смена режима в Иране невозможна, правительство Ирана переживет этот конфликт. Поэтому сейчас они стараются, чтобы иранские власти и все, чем они управляют, оказались в нищете. Они стремятся нанести долговременный ущерб способности Ирана производить газ, нефть и энергию и получать от этого доход. Иран заявил, что он не будет единственной страной, которая пойдет по этому пути. Поэтому я считаю, что это начало одной из самых больших ошибок. <…> Создаются условия для глобальной катастрофы", — отметил он.
По мнению Риттера, в создавшихся условиях Ирану следует пойти на более жесткие ограничительные меры.
"То, что сделал Иран, доказало, что он контролирует ситуацию. Только Иран решает, кто может проходить через Ормузский пролив. И сейчас иранцам нужно решить, что через Ормузский пролив не должен проходить никто. Никто", — подчеркнул эксперт.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива.
В миреИранОрмузский проливИзраильСкотт РиттерВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала