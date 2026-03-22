Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение, заявил Фидан - РИА Новости, 22.03.2026
00:48 22.03.2026
Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение, заявил Фидан
Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение, заявил Фидан - РИА Новости, 22.03.2026
Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение, заявил Фидан
Арабские страны направили Ирану "последнее предупреждение" в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан. РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T00:48:00+03:00
2026-03-22T00:48:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
тегеран (город)
в мире, иран, сша, тегеран (город), хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение, заявил Фидан

Фидан: страны Персидского залива направили Ирану последнее предупреждение

© REUTERS / Majid AsgaripourДым на месте удара в Тегеране, Иран
Дым на месте удара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© REUTERS / Majid Asgaripour
Дым на месте удара в Тегеране, Иран. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Арабские страны направили Ирану "последнее предупреждение" в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Фидан на этой неделе совершил турне по странам региона, в четверг он принял участие во встрече с главами МИД 11 стран, в том числе Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта, Иордании.
Дым на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
"Пора признать". В США выступили с тревожным заявлением после удара Ирана
Вчера, 22:15
"Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану", - цитирует министра телеканал TRT Haber.
«
"Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече (в Эр-Рияде – ред.) они выступили с последним предупреждением по этому вопросу", - цитирует Фидана телеканал.
По его словам, возросли риски, Анкара не желает, чтобы весь регион был втянут в долгосрочную войну, поэтому продолжает готовить дипломатическую основу для урегулирования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
После убийства Лариджани Израиль оставил инопланетянам очень простой выбор
Вчера, 08:00
 
В миреИранСШАТегеран (город)Хакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
