Арабские страны направили Ирану последнее предупреждение, заявил Фидан

СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Арабские страны направили Ирану "последнее предупреждение" в связи с ударами по их территории, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
"Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. По их словам, эти атаки неоправданны и им необходимо на них ответить. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану", - цитирует министра телеканал TRT Haber.
"Арабские страны Персидского залива говорят, что в случае продолжения нынешней ситуации с ударами они будут вынуждены принять меры в качестве ответа. На последней встрече (в Эр-Рияде – ред.) они выступили с последним предупреждением по этому вопросу", - цитирует Фидана телеканал.
По его словам, возросли риски, Анкара не желает, чтобы весь регион был втянут в долгосрочную войну, поэтому продолжает готовить дипломатическую основу для урегулирования.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.