В Тегеране предложили помочь ЕС отстоять Гренландию

ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к Тегерану, если те не могут отстоять Гренландию перед Соединенными Штатами,
"Если вы не способны отстоять Гренландию – позовите нас, мы придем", - сказал Радан, его слова приводит иранское агентство ISNA.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Гренландия входит в состав Датского королевства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. При этом фактически остановилось судоходство по Ормузскому проливу - ключевому маршруту поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. В результате цены на топливо растут в большинстве стран мира.