В Тегеране предложили помочь ЕС отстоять Гренландию

ТЕГЕРАН, 22 мар – РИА Новости. Командующий центральным полицейским управлением исламской республики Ахмад-Реза Радан на фоне продолжающегося конфликта между Ираном и США заявил, что страны Евросоюза могут обратиться к Тегерану, если те не могут отстоять Гренландию перед Соединенными Штатами,