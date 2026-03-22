Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет - РИА Новости, 22.03.2026
08:00 22.03.2026 (обновлено: 08:08 22.03.2026)
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
Кирилл Стрельников
Аналитика, В мире, Иран, США, Ирак, Военная операция США и Израиля против Ирана, Министерство обороны США

Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет

Нынче западные СМИ, возбужденно обсуждающие вероятность наземной операции США в Иране, напоминают вечеринку пикейных жилетов в городе Черноморске: скорее всего, будет, но вероятнее всего — нет, однако в любом случае Трамп — голова, и палец ему в рот не клади.
Впрочем, консенсус все же смещается в сторону "вряд ли", чему способствуют беспрерывные словесные интервенции самого Трампа, который сначала заявил, что "Ормузский пролив США не нужен", потом — что "мы рассматриваем возможность сворачивания масштабных военных усилий на Ближнем Востоке", и наземная операция — "потеря времени", а в итоге объявил, что "США не будут контролировать пролив", и вообще "я никуда отправлять войска не буду".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
После убийства Лариджани Израиль оставил инопланетянам очень простой выбор
Вчера, 08:00
Сказал как отрезал, и у многих сразу отлегло от сердца. Ну прямо как перед ударом США и Израиля по Ирану 28 февраля, прямо во время переговоров и священного для иудеев праздника Пурим.
И, разумеется, появилась информация, что Министерство войны США еще загодя подготовило "детальные планы использования наземных сил против Ирана", в том числе на случай длительной партизанской войны, после чего в регион были отправлены экспедиционные силы.
Силы эти представлены двумя десантными группами морской пехоты по 2500 человек, которые везут навстречу успеху корабли USS Boxer и USS Tripoli в многочисленном сопровождении и в полном фарше. Кроме того, по тревоге поднята 82-я воздушно-десантная дивизия, 75-й полк рейнджеров, а также корпус морской пехоты (вдобавок к упомянутым выше двум группам). К боевому сосредоточению, как предполагается, эта дружная компания будет готова к середине апреля.
Очень информированные западные источники утверждают, что все будет в стиле "туда-сюда-обратно", то есть быстро и красиво: по утверждениям NBC News, "Пентагон изучает возможность проведения ограниченных наземных операций в Иране, которые не потребуют крупного развертывания войск, сравнимого с вторжениями в Ирак и Афганистан", то есть речь идет о точечных операциях, например, об установлении контроля над портами и отдельными иранскими островами для захвата нефтяных мощностей и охраны судоходства в Ормузском проливе, а также о спецоперации по вывозу высокообогащенного урана.
Есть одна проблема — это и нереально, и совершенно бесполезно.
Даже молниеносный захват с красными ковровыми дорожками островов Харк или Кешм на разблокирование Ормузского залива и военный разгром Ирана не повлияет от слова никак. Береговая линия Ирана по Ормузскому проливу сильно превышает 200 километров, с любого ее метра можно спокойно пускать дроны и ракеты по проходящим судам, даже если некоторые острова будут кишеть вражескими солдатами. Мы уже не говорим о том, что Иран может угрожать проливу с любой точки своей территории, поэтому вся история с точечным присутствием просто бессмысленна. Кроме того, доблестные военные контингенты американцев на любом острове будут представлять из себя прекрасную мишень, куда будет лететь все, плюс сами острова сейчас наверняка минируются и готовятся к приему дорогих гостей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
Мистер Путин, не надо: в Иране за час разбились мечты США о слабости России
20 марта, 08:00
Другими словами, чтобы что-то серьезно изменить в сложившейся ситуации, американцам нужна полномасштабная наземная операция по оккупации всего Ирана, в связи с чем спешащие туда потешные полки представляют собой дробину для слона.
Интересно, что в точечном приступе здравого смысла региональное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) уже прикинуло на салфетке коэффициент выживаемости своих экспедиционных сил, и как-то вышло, что американцам при десантировании на иранское побережье понадобится численный перевес 6 к 1. С учетом того, что иранцы все уже пристреляли и будут обороняться из гранитных массивов на побережье, потери будут огромными. При высадке американцев на Иводзиму в 1945 году погиб каждый третий морпех. Даже если сейчас погибнет каждый десятый (ну вдруг укусил киборг), потери все равно будут исчисляться тысячами.
Важный момент: операции такого масштаба тщательно и долго планируются и обеспечиваются. Перед высадкой на ту же Иводзиму ВМФ и ВВС США обстреливали и подвергали непрерывным бомбардировкам остров с горсткой оборонявшихся девять (!) месяцев, и никакой помощи извне у японцев не было, в отличие от иранцев, у которых за спиной вся страна.
Вчера иранское государственное агентство Tasnim передало предупреждение руководства страны: "если США попытаются захватить остров Харк, ответ будет беспрецедентным". МИД Ирана подтвердил: "Мы готовы к такому сценарию".
Это — не просто слова.
По сравнению с тем же Ираком, операцию в котором так часто и с таким удовольствием упоминают американские военные, Иран в четыре раза больше и географически совершенно другой. При том что американцы гордо сообщают, что все-все уничтожили, главные военные силы и мощности у Ирана находятся глубоко под слоями скальных пород. Регулярная армия Ирана составляет 350 тысяч человек, силы КСИР — 190 тысяч человек, военизированные формирования Басидж — 90 тысяч активных членов плюс 600 тысяч резервистов. Боевая доктрина у иранцев сместилась в сторону "мозаичной" войны, где даже в случае потери связи или уничтожения централизованного руководства все подразделения могут и должны действовать автономно. Все указывает на то, что Иран сохранил мощности подземных заводов и скрытых автоматизированных линий сборки в "ракетных городах", которые продолжают функционировать автономно и почти никакого ущерба от бомбардировок не понесли.
На этой неделе глава Нацразведки США Габбард представила в конгрессе доклад, где главный вывод гласит: "Иран в значительной степени ослаблен операцией, но (главные силы) выглядят нетронутыми".
Это означает, что для уничтожения подобной системы нужны сотни и сотни тысяч солдат, потерю которых Трампу не простят, а сама операция может затянуться на годы, которых у Трампа нет.
Впрочем, некоторые считают, что Вашингтон получает приказы из Тель-Авива, где американские потери не значат ничего — а значит, США все же могут встрять в Иводзиму 2.0.
Без проблем — Иран ждет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.03.2026
Тотальная война. США решили поджечь весь мир
19 марта, 08:00
 
