Врач рассказал, как укрепить иммунитет

КЕМЕРОВО, 22 мар – РИА Новости. Борьба со стрессом, закаливание и укрепление вегетативной нервной системы способствуют укреплению иммунитета, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, врач аллерголог-иммунолог, профессор кафедры поликлинической педиатрии, пропедевтики детских болезней и последипломной подготовки Кемеровского медицинского университета Минздрава России Андрей Шабалдин.
"Прежде всего, надо бороться со стрессом. Можно и нужно работать с психологами и психотерапевтами. В большинстве случаев укреплять надо не иммунитет, а вегетативную нервную систему. Как это сделать? Правильным питанием. Кроме того, что пищу надо принимать 5-6 раз в день, необходимо чтобы она была сбалансирована по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам, в ней не должно быть большого количество пищевых раздражителей (жареная, копчёная, соленая, газированная) и загрязнителей (красители, стабилизаторы, консерванты)", – рассказал профессор.
Шабалдин уточнил, что также хорошо делать закаливающие процедуры, такие как ходьба по тёплой и холодной воде, обливание горячей, тёплой и холодной водой, сон при открытом окне в любое время года.
"Все эти процедуры известны, но мы их мало используем, а ждём "волшебной" таблетки. Надо также активировать в головном мозге зоны радости. Например, смотреть утром на восходящее солнце, чтобы солнечные лучи напрямую воздействовали на сетчатку глаза и там вырабатывались эндорфиноподобные молекулы - "молекулы радости", – рассказал доктор.
