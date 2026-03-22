Патриарха Илию II похоронили в Тбилиси
Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронили в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси после завершения всех церемоний, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.03.2026
Траурное шествие в Тбилиси
В Тбилиси проходит траурное шествие — гроб с телом католикоса-патриарха всея Грузии Илии II несут в кафедральный собор Сиони, где состоится захоронение.
ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронили в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси после завершения всех церемоний, передает корреспондент РИА Новости.
Патриарха Илию II похоронили в Сионском соборе в Тбилиси
Возглавлявший Грузинскую православную церковь
с 1977 года Илия II
умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.
Панихида в кафедральном соборе Самеба продлилась несколько дней. Тысячи людей приходили, чтобы почтить память патриарха, верующие стояли в очередях по два-пять часов. В траурных мероприятиях приняли участие представители духовенства, власти, а также зарубежные делегации.
После завершения богослужений гроб с телом патриарха был перенесен в Сионский собор.
В центре города были введены ограничения движения и усиленные меры безопасности.