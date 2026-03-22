Патриарха Илию II похоронили в Тбилиси

Траурные мероприятия в связи с кончиной католикоса-патриарха Илии II в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 22 мар - РИА Новости. Католикоса-патриарха всея Грузии Илию II похоронили в Сионском кафедральном соборе в Тбилиси после завершения всех церемоний, передает корреспондент РИА Новости.

Возглавлявший Грузинскую православную церковь с 1977 года Илия II умер в тбилисской клинике 17 марта, ему было 93 года. Патриаршество Илии II являлось самым продолжительным в истории Грузинской церкви.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Панихида в кафедральном соборе Самеба продлилась несколько дней. Тысячи людей приходили, чтобы почтить память патриарха, верующие стояли в очередях по два-пять часов. В траурных мероприятиях приняли участие представители духовенства, власти, а также зарубежные делегации.

После завершения богослужений гроб с телом патриарха был перенесен в Сионский собор.