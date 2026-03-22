11:16 22.03.2026
В московском зоопарке рассказали о любимой игрушке панды Катюши
Любимой игрушкой панды Катюши из Московского зоопарка стал зеленый куб-мяч с отверстиями, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана... РИА Новости, 22.03.2026
светлана акулова
московский зоопарк
В московском зоопарке рассказали о любимой игрушке панды Катюши

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Любимой игрушкой панды Катюши из Московского зоопарка стал зеленый куб-мяч с отверстиями, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Несмотря на теплую весеннюю погоду, остающийся снег и яркое солнце, Катюша, как и все панды, предпочитает проводить большую часть времени во внутренних вольерах, внутри павильона, а не на улице. Всю зиму Катюша с энтузиазмом играла со снегом, он был ее главной игрушкой в этом сезоне. Сейчас её любимой игрушкой стал зеленый куб-мяч с отверстиями", - рассказала Акулова.
Она отметила интересный факт, что ее мама Диндин в детстве также была неравнодушна к мячам - у нее был красный, с которым она даже спала.
"Игрушки Катюше меняют регулярно, чтобы поддерживать интерес: здесь были и новогодние подарки, и игрушки на День рождения зоопарка, на китайский Новый год. Это были изделия из мешковины и бамбука", - подчеркнула Акулова.
В Московском зоопарке рассказали, сколько весит панда Катюша
16 марта, 19:29
 
