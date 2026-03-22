https://ria.ru/20260322/igrushka-2082231368.html
В московском зоопарке рассказали о любимой игрушке панды Катюши
Любимой игрушкой панды Катюши из Московского зоопарка стал зеленый куб-мяч с отверстиями, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T11:16:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931908713_0:0:2480:1396_1920x0_80_0_0_786a46ad49e9f79aafc2c96488a95b24.jpg
https://ria.ru/20260316/katjusha-2081081953.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/08/1931908713_234:0:2219:1489_1920x0_80_0_0_b21c387df8eb158eb3e21db908a448a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Светлана Акулова, Московский зоопарк
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Любимой игрушкой панды Катюши из Московского зоопарка стал зеленый куб-мяч с отверстиями, сообщила РИА Новости генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.
"Несмотря на теплую весеннюю погоду, остающийся снег и яркое солнце, Катюша, как и все панды, предпочитает проводить большую часть времени во внутренних вольерах, внутри павильона, а не на улице. Всю зиму Катюша с энтузиазмом играла со снегом, он был ее главной игрушкой в этом сезоне. Сейчас её любимой игрушкой стал зеленый куб-мяч с отверстиями", - рассказала Акулова
.
Она отметила интересный факт, что ее мама Диндин в детстве также была неравнодушна к мячам - у нее был красный, с которым она даже спала.
"Игрушки Катюше меняют регулярно, чтобы поддерживать интерес: здесь были и новогодние подарки, и игрушки на День рождения зоопарка, на китайский Новый год. Это были изделия из мешковины и бамбука", - подчеркнула Акулова.