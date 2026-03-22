Хуситы предостерегли союзников США от отправки сил в Ормузский пролив

ДОХА, 22 мар - РИА Новости. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) предостерегло союзников США от отправки войск в регион под предлогом защиты судоходства в Ормузском проливе.
«
"Министерство иностранных дел Йемена предостерегает от любых попыток ввести в регион какие-либо иностранные войска, потому что любая такая попытка расширит круг агрессии", - говорится в заявлении МИД хуситов, переданном агентством Saba.
Таким образом министерство прокомментировало совместное заявление 22 стран, включая ОАЭ и Бахрейн, о желании присоединиться к коалиции по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе.
«
"США своей агрессией против народа Ирана поставили себя в серьезное стратегическое затруднение и пытаются втянуть других в трясину, в которую сами же попали, в то время как есть те, кто пытается вытащить их из этой жижи", - добавило внешнеполитическое ведомство хуситов.
В начале войны в Иране лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявил о своей поддержке Ирана, Ливана, Палестины, отметив, что движение готово к любому развитию событий и держит палец на спусковом крючке. При этом источник в международно признанном правительстве Йемена заявил РИА Новости, что йеменская армия планирует военную операцию против хуситов, если те вступят в войну на стороне Ирана.