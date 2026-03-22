Изменяли нашим предкам: раскрыта пикантная тайна доисторических женщин

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Захар Андреев. У большинства населения Земли есть гены неандертальцев. При каких обстоятельствах происходило скрещивание, до сих пор оставалось неизвестным. Новое исследование приоткрывает завесы интимных тайн наших предков.

Аномалии в геноме

Когда Homo sapiens 60-70 тысяч лет назад вышли из Африки и начали расселяться по миру, в Евразии их ждали другие виды (по другой версии — подвиды) разумных существ, обосновавшиеся там сотни тысячелетий назад — неандертальцы и денисовцы.

Раньше считалось, что наши предки просто истребили "кузенов". Однако исследования генетиков, прежде всего нобелевского лауреата Сванте Паабо, показали, что взаимоотношения между древними куда сложнее. Так, выяснилось, что в геноме всех современных людей неафриканского происхождения содержится от одного до четырех процентов ДНК неандертальцев.

Правда, распределено это наследство неравномерно. Ученые обнаружили обширные участки человеческого генома, где след "дальних родственников" полностью отсутствует. Эти зоны особенно ярко выражены в Х-хромосоме.

В попытке объяснить эти лакуны ученые из Пенсильванского университета наткнулись на данные, которые, возможно, проливают свет на характер половых отношений между двумя группами древних людей.

"Это не случайность"

Авторы нового исследования , опубликованного в журнале Science, применили нестандартный подход. Вместо поиска неандертальских генов у современных людей они проверили, есть ли ДНК человека разумного в геноме неандертальцев.

Для этого команда Александра Платта проанализировала геномы трех неандертальцев из Сибири и Хорватии. Результат оказался красноречивым: Х-хромосома неандертальцев содержит на 62 процента больше сапиентной ДНК, чем можно было бы ожидать при случайном смешении.

Столь значительное отклонение позволило ученым сделать вывод о направленности древних контактов. Основной гипотезой стало половое предпочтение: самцы неандертальцев значительно чаще скрещивались с женщинами Homo sapiens, чем их сородичи-мужчины — с неандерталками.

Именно поэтому "мужская" Х-хромосома неандертальцев не прижилась — сыновья от таких союзов получали эту хромосому от человеческих матерей. Моделирование показывает, что эта тенденция сохранялась на протяжении многих поколений.

Не все однозначно

Впрочем, российские ученые оценивают выводы коллег с осторожностью, указывая, что в центре внимания авторов работы — изменения в Х-хромосоме, тогда как не меньшее значение могут иметь и аутосомы — хромосомы, не связанные с половыми различиями.

"По мнению Дэвида Райха, Х-хромосома и аутосомы имеют разную динамику отбора и уровень ошибок при оценке интрогрессии (переносе генов из одного вида в генофонд другого. — Прим. ред.). Поэтому оба сценария — и патрилинейный, и матрилинейный — остаются возможными", — говорит Наталия Березина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ имени М. В. Ломоносова, грантополучатель РНФ.

Иными словами, отмечает она, предположение об избирательном поведении человеческих женщин пока остается гипотезой. Новые данные могут скорректировать эту модель в будущем.

Ответ на вопрос, что двигало нашими предками — любовь, расчет или принуждение, остается за пределами компетенции генетиков.

"Если мы принимаем высказанную в статье гипотезу, то после начинается поле домыслов и предположений, которые уже имеют под собой мало научных обоснований. Мы можем судить о брачном поведении людей из далекого прошлого, основываясь лишь на своем опыте и, например, на обширном корпусе этнографических данных, которые показывают широчайшие вариации брачного поведения у разных групп Homo sapiens", — объясняет Березина.

Любовь или насилие

Авторы исследования предлагают разные сценарии. Возможно, молодые женщины Homo sapiens интегрировались в группы неандертальцев добровольно, формируя альянсы между племенами. Не исключено и насилие. Ученые подчеркивают, что нельзя сбрасывать со счетов и чисто биологические механизмы: потомство мужского пола у гибридных пар могло быть просто менее жизнеспособным.

Предыдущие исследования также говорят о возможных генетических сбоях у общих потомков. Согласно работе от 2025-го, при скрещивании Homo sapiens и неандертальцев генетическая вариация, затрагивающая красные кровяные клетки, могла препятствовать размножению у женщин-гибридов, и это сыграло роль в вымирании неандертальцев.