https://ria.ru/20260322/grechka-2082281436.html
В Киеве цены на гречку бьют рекорды
Цены на гречку в Киеве на фоне дефицита крупы бьют рекорды, ее стоимость за килограмм уже достигла 80 гривен (1,82 доллара), сообщил украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T20:14:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/08/1562090831_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_68adcabe5ae1e22f76cf4774eb7f8ba8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156209/08/1562090831_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_9db7f0cfa0352873a8a90f7f8fb5312c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина
В Киеве на фоне дефицита гречки цена за килограмм достигла 80 гривен
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Цены на гречку в Киеве на фоне дефицита крупы бьют рекорды, ее стоимость за килограмм уже достигла 80 гривен (1,82 доллара), сообщил украинский телеканал ТСН.
Ранее украинское издание "Страна.ua
" писало, что дефицит гречневой крупы начался на Украине
, на нее идет панический спрос, а цена за килограмм выросла вдвое.
«
"Цены на крупу бьют рекорды: в Киеве цены на гречку уже достигли 80 гривен за килограмм, люди массово скупают дешевые остатки в супермаркетах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН.
По информации телеканала, в марте средняя цена на гречку была 54 гривны (1,23 доллара), но по такой стоимости крупу сейчас найти сложно. В прошлом году она стоила 33 гривны (0,75 доллара).