Юрист рассказала, что грозит за кормление голубей у дома
Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T08:00:00+03:00
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Гражданам за кормление голубей у дома может грозить штраф до 3 тысяч рублей, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при АЮР Ольга Ошкина.
По словам правозащитницы, массовое скопление птиц может нарушать требования СанПиН, создавать риски инфекций, загрязнения территорий и привлечения грызунов, также голуби портят краску машин, лавочки и детские площадки.
"По статье 8.2 КоАП РФ
"Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды" неубранный корм может считаться несанкционированным размещением отходов потребления, за что для гражданам грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении - до 5 тысяч рублей", - предупредила член союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Кутафина при АЮР.
Юрист подчеркнула, что региональные и местные власти также вправе устанавливать дополнительные ограничения, утверждая правила благоустройства, а в случае, если в результате кормления голубей повреждены скамейки, газоны или фасады зданий, ответственность может наступить по статьям региональных КоАП.
"Если нарушение носит систематический характер и создает угрозу санитарному состоянию, можно обратиться в управляющую организацию, Роспотребнадзор
или полицию", - посоветовала Ошкина.