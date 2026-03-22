Фидан обсудил с коллегами из Катара ситуацию на Ближнем Востоке

СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с коллегами из Катара и Саудовской Аравии, а также с представителями Пакистана усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.