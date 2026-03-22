Фидан обсудил с коллегами из Катара ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.03.2026
18:31 22.03.2026 (обновлено: 21:05 22.03.2026)
Фидан обсудил с коллегами из Катара ситуацию на Ближнем Востоке
Фидан обсудил с коллегами из Катара ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 22.03.2026
Фидан обсудил с коллегами из Катара ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с коллегами из Катара и Саудовской Аравии, а также с представителями Пакистана усилия по прекращению конфликта... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T18:31:00+03:00
2026-03-22T21:05:00+03:00
в мире
иран
сша
катар
хакан фидан
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
катар
в мире, иран, сша, катар, хакан фидан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Катар, Хакан Фидан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Фидан обсудил с коллегами из Катара ситуацию на Ближнем Востоке

© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© Фото предоставлено Министерством иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 мар - РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с коллегами из Катара и Саудовской Аравии, а также с представителями Пакистана усилия по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком внешнеполитическом ведомстве.
"Глава МИД Фидан провел в воскресенье 22 марта телефонные разговоры с главой МИД Катара, вице-премьером Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани, министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом и представителями Пакистана. В ходе переговоров обсуждались усилия, направленные на завершение войны", - сказал источник.
Позднее источник добавил, что Фидан также обсудил последние события в регионе с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном.
Ранее источник сообщил агентству, что в воскресенье Фидан обсудил по телефону с главами МИД Ирана и Египта, американскими чиновниками и главой европейской дипломатии Каей Каллас шаги по прекращению конфликта в Персидском заливе.
Эскалация в Персидском заливе может продлиться еще как минимум две-три недели, решающий фактор в этом - позиция США, заявил в субботу Фидан.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В миреИранСШАКатарХакан ФиданВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
