Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца - РИА Новости, 22.03.2026
21:03 22.03.2026 (обновлено: 21:04 22.03.2026)
Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца
Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца - РИА Новости, 22.03.2026
Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца
Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в ландтаг (земельный парламент) Рейнланд-Пфальца с 30,5%, опережая правящую в этой земле ФРГ... РИА Новости, 22.03.2026
рейнланд-пфальц
германия
баден-вюртемберг
в мире, рейнланд-пфальц, германия, баден-вюртемберг, хдс/хсс, ard
В мире, Рейнланд-Пфальц, Германия, Баден-Вюртемберг, ХДС/ХСС, ARD
Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца

Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в парламент Рейнланд-Пфальца, опережая СДПГ

© AP Photo / Markus SchreiberГолосование на избирательном участке в Германии
Голосование на избирательном участке в Германии - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Голосование на избирательном участке в Германии. Архивное фото
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в ландтаг (земельный парламент) Рейнланд-Пфальца с 30,5%, опережая правящую в этой земле ФРГ Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает третье место, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для телеканала ARD.
Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (20.00 мск).
«
Рейнланд-Пфальце намечается смена власти. Согласно прогнозу Infratest dimap для ARD, ХДС опережает нынешнюю правящую СДПГ на выборах в земле", - передает ARD.
Согласно прогнозу, ХДС получает 30,5%, СДПГ - 27%, АдГ - 20%, "Зеленые" - 7,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 2,1%, "Левые" - 4,5%, Свободные избиратели Рейнланд-Пфальца - 4%.
При таком раскладе нынешнее коалиционное правительство из СДПГ, "Зеленых" и СвДП не сможет продолжить свою работу. ХДС впервые за долгое время выйдет из оппозиции, а для СДПГ это может стать худшим результатом за десятилетия на выборах в Рейнланд-Пфальце.
Согласно прогнозу, доля голосов, полученных АдГ, увеличится более чем вдвое по сравнению с последними выборами 2021 года, тогда они набрали 8,3%. Для "Альтернативы для Германии" результат в 20% также может стать новым рекордом в западных землях. Согласно прогнозу, СвДП и партии "Свободные избиратели" не удастся преодолеть пятипроцентный барьер и они покинут ландтаг. Прогнозируется также, что партии "Левые" вновь не удастся войти в парламент земли.
Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на протяжении 35 лет являлась сильнейшей партией на выборах в этой земле. По результатам прошлых выборов 2021 года СДПГ сформировала правящую коалицию с "Зелеными" и либеральной "Свободной демократической партией" (СвДП). Летом 2024 года премьер-министр от СДПГ Малу Дрейер ушла в отставку, ее приемником стал Александр Швайцер.
Восьмого марта выборы в ландтаг прошли в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг. Победу на них с небольшим отрывом одержала партия "Зелёные" с 30,2% голосов. ХДС с 29,7% занял лишь второе место, ему так и не удалось вернуть себе власть в регионе, который долгое время считался оплотом консерваторов. Правая партия "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 18,8% избирателей, улучшив свой результат практически в два раза по сравнению с предыдущими выборами, когда за неё проголосовали 9,7%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала свой худший результат (5,5%), едва преодолев пятипроцентный барьер, чтобы пройти в земельный парламент.
В сентябре 2026 году пройдут выборы в ландтаги еще трех федеральных земель: Саксонии-Анхальт, Берлина и Мекленбурга - Передней Померании. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов будут иметь последствия, выходящие далеко за пределы данных земель и способные существенно повлиять на политический ландшафт в стране.
В миреРейнланд-ПфальцГерманияБаден-ВюртембергХДС/ХССARD
 
 
