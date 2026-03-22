Экзитпол: ХДС лидирует на выборах в земельный парламент Рейнланд-Пфальца

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Христианско-демократический союз (ХДС) лидирует на выборах в ландтаг (земельный парламент) Рейнланд-Пфальца с 30,5%, опережая правящую в этой земле ФРГ Социал-демократическую партию Германии (СДПГ), правая "Альтернатива для Германии" (АдГ) занимает третье место, свидетельствуют данные exit poll социологического института Infratest dimap для телеканала ARD

Избирательные участки закрылись в 18.00 по местному времени (20.00 мск).

« "В Рейнланд-Пфальце намечается смена власти. Согласно прогнозу Infratest dimap для ARD ХДС опережает нынешнюю правящую СДПГ на выборах в земле", - передает ARD.

Согласно прогнозу, ХДС получает 30,5%, СДПГ - 27%, АдГ - 20%, "Зеленые" - 7,5%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 2,1%, "Левые" - 4,5%, Свободные избиратели Рейнланд-Пфальца - 4%.

При таком раскладе нынешнее коалиционное правительство из СДПГ, "Зеленых" и СвДП не сможет продолжить свою работу. ХДС впервые за долгое время выйдет из оппозиции, а для СДПГ это может стать худшим результатом за десятилетия на выборах в Рейнланд-Пфальце.

Согласно прогнозу, доля голосов, полученных АдГ, увеличится более чем вдвое по сравнению с последними выборами 2021 года, тогда они набрали 8,3%. Для "Альтернативы для Германии" результат в 20% также может стать новым рекордом в западных землях. Согласно прогнозу, СвДП и партии "Свободные избиратели" не удастся преодолеть пятипроцентный барьер и они покинут ландтаг. Прогнозируется также, что партии "Левые" вновь не удастся войти в парламент земли.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) на протяжении 35 лет являлась сильнейшей партией на выборах в этой земле. По результатам прошлых выборов 2021 года СДПГ сформировала правящую коалицию с "Зелеными" и либеральной "Свободной демократической партией" (СвДП). Летом 2024 года премьер-министр от СДПГ Малу Дрейер ушла в отставку, ее приемником стал Александр Швайцер.

Восьмого марта выборы в ландтаг прошли в немецкой федеральной земле Баден-Вюртемберг . Победу на них с небольшим отрывом одержала партия "Зелёные" с 30,2% голосов. ХДС с 29,7% занял лишь второе место, ему так и не удалось вернуть себе власть в регионе, который долгое время считался оплотом консерваторов. Правая партия "Альтернатива для Германии" заручилась поддержкой 18,8% избирателей, улучшив свой результат практически в два раза по сравнению с предыдущими выборами, когда за неё проголосовали 9,7%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) показала свой худший результат (5,5%), едва преодолев пятипроцентный барьер, чтобы пройти в земельный парламент.