В Германии боятся терактов против американских и израильских организаций

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Силовые ведомства Германии обеспокоены возможными акциями местных террористических ячеек против израильских и американских организаций в Германии на фоне конфликта на Ближнем Востоке, заявил парламентский статс-секретарь МВД ФРГ Кристоф де Врис.
«
"Федеральные и региональные органы безопасности находятся в состоянии повышенной тревоги и бдительности в связи с угрозой, нависшей над еврейскими, израильскими и американскими организациями в результате военных действий в Иране... К возможным сценариям угроз относятся также теракты, которые могут быть совершены организованными преступными группировками", - заявил де Врис в комментарии изданию Bild.
Как утверждает чиновник, ячейки террористов в Германии могут быть связаны с иранскими спецслужбами, при этом никаких доказательств связи местных преступных группировок с властями Ирана в материале не приводится.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об отсутствии угрозы внутренней безопасности ФРГ на фоне нападения США и Израиля на Иран. Тем не менее, несмотря на отсутствие угрозы терактов, власти ФРГ усилили, по словам Мерца, меры безопасности в отношении расположенных на территории страны израильских и американских объектов.