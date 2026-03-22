"Под угрозой". СМИ сообщили о неожиданном ударе по Германии

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. В ФРГ наблюдается дефицит яиц накануне католической Пасхи из-за вспышки птичьего гриппа, сообщает Life.
"Католическая Пасха под угрозой в Германии: в стране закончились яйца из-за птичьего гриппа. Продавцы в крупных городах распродают остатки по бешеным ценам", — говорится в материале.
По данным издания, жители Берлина скупили все запасы в магазинах, а там, где товар еще остался, его продают по восемь евро вместо прежних двух-трех.
"Из-за такого ценника немцы вынуждены ехать из крупных городов в пригород, чтобы закупиться <…> к Пасхе на 5 апреля", — отмечается в публикации.
Местные власти утверждают, что ситуация должна стабилизироваться через неделю.
В воскресенье стало известно, что русскоязычные жители Германии массово жалуются на рост цен на продукты питания, которые начали дорожать вслед за повышением стоимости бензина на заправках из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.