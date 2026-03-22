Газманов рассказал, почему занимается музыкой, а не бизнесом

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Народный артист России Олег Газманов рассказал РИА Новости, что он слишком доверчивый, поэтому ему сложно заниматься бизнесом, основным делом для него была и остается музыка.
"Одно я понял - бизнесом я не могу заниматься. Меня сразу обманывают. Поэтому занимаюсь музыкой", - сказал он, отвечая на вопрос агентства о том, какой вид деятельности он рассматривает для себя помимо творчества.
Артист отметил, что пробовал реализовать себя в профессии спортивного тренера, но не смог развиться в этой сфере.
Геворг Саркисян представлялся успешным бизнесменом, предлагал инвестировать в проект в США, который так и не состоялся. Сам он также продолжительное время проживал в Штатах с родственниками на основании грин-карты. По словам представителя семьи Газманова Романа Кузьмина, он не отдавал тому деньги, ссылаясь то на пандемию коронавируса, то на санкции против артиста.