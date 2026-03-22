Во Франции предрекли крах экономики из-за конфликта на Ближнем Востоке

ПАРИЖ, 22 мар - РИА Новости. Франция может столкнуться с резким обвалом экономики из-за конфликта на Ближнем Востоке, миллионам граждан грозит бедность, если власти не начнут принимать меры, считает лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Скачок цен на судовое дизельное топливо из-за войны США и Израиля против Ирана! В результате французское рыболовство находится на пути к полной остановке. То же самое касается фермеров, дальнобойщиков и вскоре - миллионов домохозяйств и предприятий. Беспрецедентный шок, резкий обвал экономики", - написал он на своей странице в соцсети X.
Политик заявил, что Франция идет к "чрезвычайно жесткому энергетическому, экономическому и социальному шоку". По его словам, правительство должно начать действовать, иначе "миллионы французов" могут оказаться в нищете.
На этом фоне лидер "Патриотов" вновь призвал подписать петицию его партии о принятии чрезвычайного плана в области энергетики, который состоит из 8 пунктов и предполагает, среди прочего, отмену антироссийских санкций.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На этом фоне в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.
