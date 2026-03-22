Экс-советник Трампа прокомментировал отказ Европы от российской нефти - РИА Новости, 22.03.2026
03:47 22.03.2026 (обновлено: 03:48 22.03.2026)
Экс-советник Трампа прокомментировал отказ Европы от российской нефти
Экс-советник Трампа прокомментировал отказ Европы от российской нефти - РИА Новости, 22.03.2026
Экс-советник Трампа прокомментировал отказ Европы от российской нефти
Отказ Европы от российских нефти и газа обернулся для нее экономическим и энергетическим кризисом, ознаменовав собой "выстрел в ногу", заявил РИА Новости бывший РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T03:47:00+03:00
2026-03-22T03:48:00+03:00
в мире
европа
россия
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
военная операция сша и израиля против ирана
европа
россия
сша
в мире, европа, россия, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Европа, Россия, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Военная операция США и Израиля против Ирана
Экс-советник Трампа прокомментировал отказ Европы от российской нефти

Джордж Пападопулос назвал отказ ЕС от энергоресурсов из России выстрелом в ногу

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Отказ Европы от российских нефти и газа обернулся для нее экономическим и энергетическим кризисом, ознаменовав собой "выстрел в ногу", заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"По сути, оттолкнув Россию, европейцы выстрелили себе в ногу", - сказал Пападопулос, комментируя сложившуюся ситуацию на мировых энергорынках.
По его словам, такой курс спровоцировал в Европе не только экономические, но и серьезные энергетические проблемы.
"Будет ослабление санкций, и европейцы не откажутся от российской нефти и газа, особенно к 2027 году, так что в итоге, к чему я здесь веду: Россия станет крупным победителем", - подчеркнул Пападопулос.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности возвращения Евросоюза к российской нефти. По его словам, со стороны стран Европы это стало бы "разумным выбором".
На этом фоне министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, согласно которой из-под американских санкций была выведена российская нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреЕвропаРоссияСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
