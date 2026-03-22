Экс-советник Трампа прокомментировал отказ Европы от российской нефти

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Отказ Европы от российских нефти и газа обернулся для нее экономическим и энергетическим кризисом, ознаменовав собой "выстрел в ногу", заявил РИА Новости бывший советник президента США Дональда Трампа Джордж Пападопулос.
"По сути, оттолкнув Россию, европейцы выстрелили себе в ногу", - сказал Пападопулос, комментируя сложившуюся ситуацию на мировых энергорынках.
По его словам, такой курс спровоцировал в Европе не только экономические, но и серьезные энергетические проблемы.
"Будет ослабление санкций, и европейцы не откажутся от российской нефти и газа, особенно к 2027 году, так что в итоге, к чему я здесь веду: Россия станет крупным победителем", - подчеркнул Пападопулос.
Ранее глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил о неизбежности возвращения Евросоюза к российской нефти. По его словам, со стороны стран Европы это стало бы "разумным выбором".
На этом фоне министерство финансов США ранее выпустило генеральную лицензию, согласно которой из-под американских санкций была выведена российская нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта.
В марте цены на энергоносители резко выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти рядом стран региона. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок из стран Персидского залива: через него проходит около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.