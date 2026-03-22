На Украине опасаются, что Европа может пересмотреть отношения с Россией

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Европа на фоне проблем с энергоносителями может пересмотреть отношения с Россией в сторону их восстановления и уменьшить поддержку Украины, пишет украинское издание "Страна.ua".
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью немецкому изданию Berliner Zeitung, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с РФ, а бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выступил за нормализацию отношений с Россией в долгосрочной перспективе.
"Более всего (от конфликта на Ближнем Востоке - ред.) пострадает Европа… Нынешний кризис ЕС встречает в сильно ослабленном состоянии и он может серьезно усугубить все проблемы. Что, в свою очередь, опасно и для Украины, так как Европа сейчас является главным и, по сути, единственным донором страны", - говорится в аналитической статье, опубликованной в Telegram-канале "Страны".
По мнению издания, под большим вопросом могут оказаться даже уже утвержденные программы помощи Украины.
"Проблемы с энергоносителями, не исключено, подтолкнут Европу к восстановлению отношений с РФ, что также может привести к пересмотру европейской поддержки Украины", - отмечает издание.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Рост цен на топливо наблюдается в большинстве стран мира из-за фактической блокировки Ормузского пролива - ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из государств Персидского залива.
В четверг главный экономист и директор отдела экономических исследований и статистики Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Штайгер заявил, что при сохраняющихся высоких ценах на энергоносители из-за конфликта на Ближнем Востоке Евросоюз окажется затронут сильнее других регионов.
