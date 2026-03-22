https://ria.ru/20260322/evropa-2082217799.html
ЕС ведет гибридную экономическую войну против России, заявил Алаудинов - РИА Новости, 22.03.2026
Страны Европы пытаются вести гибридную экономическую войну против России, о чем свидетельствуют атаки на компрессорные станции, которые обеспечивают экспортные... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T08:20:00+03:00
В мире, Россия, Турция, Украина, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Газпром, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Турецкий поток, Голубой поток
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Страны Европы пытаются вести гибридную экономическую войну против России, о чем свидетельствуют атаки на компрессорные станции, которые обеспечивают экспортные поставки по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток" в направлении Турции, выразил мнение в беседе с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
"Газпром
" 11 марта сообщил, что с 24 февраля объекты инфраструктуры экспортных газопроводов "Турецкий пото
к" и "Голубой пото
к" на юге России
подверглись атакам 12 раз, всех их отразили. В четверг компания заявила о новых атаках на объекты критически важной инфраструктуры этих трубопроводов в период с 17 по 19 марта.
"Конечно, интересантами этих всех действий и этой войны является не сама Украина
, потому что Украина, она абсолютно не зависит сама от себя. Тут получается за этими всеми действиями стоят такие государства, как Англия
, европейские государства", - сказал агентству Алаудинов
.
Командир спецназа "Ахмат" призвал к пониманию, что сейчас идет серьезная эскалация в отношении этих ресурсов во всем мире.
"Пытаются выбить все, что есть и на территории России, и все, что связано с Россией, для того чтобы Россия не могла торговать своими ресурсами, а так как мы знаем, что наши враги перед собой ставят изначально задачу, что они должны нас победить на поле брани, а это у них не получается, то, выходит, это уже экономическая составляющая той гибридной войны, которая ведется против нас", - объяснил Алаудинов.
Президент России Владимир Путин
на заседании коллегии ФСБ
24 февраля предупредил о подготовке подрыва "Турецкого" и "Голубого" потоков. По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.
"Турецкий поток" предназначен для поставок газа в Турцию
и страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Проектная мощность - 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Газ по "Голубому потоку" идет только в Турцию. Его проектная мощность составляет 16 миллиардов кубометров.