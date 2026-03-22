В Европарламенте прокомментировали реакцию Брюсслея на конфликт в Иране
ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Игнорирование Брюсселем решений Международного уголовного суда и суда ООН по агрессии против Ирана ослабляют международный правопорядок, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
По мнению политика, позиции стран ЕС разделились в отношении агрессии США и Израиля против Ирана, в том числе в вопросе следования международным юридическим решениям. При этом Брюссель не высказался с осуждением действий Вашингтона.
"Международный суд ООН взялся за это дело. Международный уголовный суд выдал ордера на арест. Ряд европейских государств ясно указал, что определенные действия переходят "красные линии" - будь то в сфере гуманитарного права, блокады или операций на иранской территории. Игнорирование этих правовых решений ослабляет международный порядок, который Европа, как она утверждает, защищает. И в этом вопросе молчание или двусмысленность Брюсселя сами по себе являются политическим посланием", - сказал Мариани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
