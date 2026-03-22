В Европарламенте прокомментировали реакцию Брюсслея на конфликт в Иране

ПАРИЖ, 22 мар – РИА Новости. Игнорирование Брюсселем решений Международного уголовного суда и суда ООН по агрессии против Ирана ослабляют международный правопорядок, сообщил РИА Новости депутат Европарламента от правой французской партии "Национальное объединение" Тьерри Мариани.
"Международный суд ООН взялся за это дело. Международный уголовный суд выдал ордера на арест. Ряд европейских государств ясно указал, что определенные действия переходят "красные линии" - будь то в сфере гуманитарного права, блокады или операций на иранской территории. Игнорирование этих правовых решений ослабляет международный порядок, который Европа, как она утверждает, защищает. И в этом вопросе молчание или двусмысленность Брюсселя сами по себе являются политическим посланием", - сказал Мариани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.