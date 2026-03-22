Евродепутат предупредил о социальных волнениях в ЕС из-за энергокризиса

ГААГА, 22 мар - РИА Новости. Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.

В марте цены на энергоносители в ЕС сильно подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке , которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.

"Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать", - сказал Кеннес.

Он считает, что разногласия в ЕС из-за кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, будут только усугубляться.

"У нас возникнут проблемы и внутри ЕС, потому что я не думаю, что граждане просто смирятся с этим. Люди сейчас уже живут на грани. Кажется, что легко сказать: "О, оставлю-ка я машину в гараже", но не все ездят на машине в пекарню, а некоторым нужно далеко ехать на работу", - отметил евродепутат.

По словам собеседника агентства, у европейца, работающего в 50 километрах или еще дальше от дома, с учетом плачевного состояния общественного транспорта, нет никаких альтернатив, кроме как ехать на работу на машине и платить за дорогой бензин.

"Поэтому я предвижу много социальных волнений и проблем", - подчеркнул Кеннес.