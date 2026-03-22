Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:09 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/evrodeputat--2082220999.html
Евродепутат предупредил о социальных волнениях в ЕС из-за энергокризиса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060442999_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c9ce3fa0d5ebc53c6d5c4125ed834e6b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Евродепутат предупредил о социальных волнениях в ЕС из-за энергокризиса

Евродепутат Кеннес: внутри ЕС возникнут проблемы из-за энергокризиса

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 22 мар - РИА Новости. Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
В марте цены на энергоносители в ЕС сильно подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Американцы наконец готовы быстро захватить Иран. Иран согласен и очень ждет
Вчера, 08:00
"Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать", - сказал Кеннес.
Он считает, что разногласия в ЕС из-за кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, будут только усугубляться.
"У нас возникнут проблемы и внутри ЕС, потому что я не думаю, что граждане просто смирятся с этим. Люди сейчас уже живут на грани. Кажется, что легко сказать: "О, оставлю-ка я машину в гараже", но не все ездят на машине в пекарню, а некоторым нужно далеко ехать на работу", - отметил евродепутат.
По словам собеседника агентства, у европейца, работающего в 50 километрах или еще дальше от дома, с учетом плачевного состояния общественного транспорта, нет никаких альтернатив, кроме как ехать на работу на машине и платить за дорогой бензин.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Удар по нефти и газу оказался лишь вершиной айсберга
21 марта, 08:00
"Поэтому я предвижу много социальных волнений и проблем", - подчеркнул Кеннес.
Стоимость бензина в Нидерландах на этой неделе превысила отметку в 2,50 евро за литр, почти сравнявшись с рекордной ценой 2022 года.
Багдад - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
СМИ: Ирак объявил форс-мажор на залежах нефти, разрабатываемых иностранцами
20 марта, 21:32
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала