Евродепутат предупредил о социальных волнениях в ЕС из-за энергокризиса
2026-03-22T09:09:00+03:00
Евродепутат Кеннес: внутри ЕС возникнут проблемы из-за энергокризиса
ГААГА, 22 мар - РИА Новости. Внутри ЕС возникнут проблемы и социальные волнения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, так как последствия будут ощущаться не месяцами, а годами, такое мнение в беседе с РИА Новости выразил евродепутат от Бельгии Руди Кеннес.
В марте цены на энергоносители в ЕС
сильно подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке
, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива
и снижению добычи нефти некоторыми странами региона.
"Мы будем ощущать последствия не днями, не месяцами, а годами. Специалисты говорят, что эффект продлится как минимум год. Думаю, никаких мер пока нет, потому что европейские лидеры просто не знают, что делать", - сказал Кеннес.
Он считает, что разногласия в ЕС из-за кризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, будут только усугубляться.
"У нас возникнут проблемы и внутри ЕС, потому что я не думаю, что граждане просто смирятся с этим. Люди сейчас уже живут на грани. Кажется, что легко сказать: "О, оставлю-ка я машину в гараже", но не все ездят на машине в пекарню, а некоторым нужно далеко ехать на работу", - отметил евродепутат.
По словам собеседника агентства, у европейца, работающего в 50 километрах или еще дальше от дома, с учетом плачевного состояния общественного транспорта, нет никаких альтернатив, кроме как ехать на работу на машине и платить за дорогой бензин.
"Поэтому я предвижу много социальных волнений и проблем", - подчеркнул Кеннес.
Стоимость бензина в Нидерландах
на этой неделе превысила отметку в 2,50 евро за литр, почти сравнявшись с рекордной ценой 2022 года.