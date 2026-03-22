Русофобская повестка ЕС привела к отсутствию у него нефти, заявил Дмитриев

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Зеленая и русофобская повестки Евросоюза привели к отсутствию нефти и газа у Европы на фоне кризиса на Ближнем Востоке, считает глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Европа наконец-то может насладиться успехом как своей зеленой, так и русофобской повестки - ни нефти, ни газа", - написал он в соцсети Х.
Дмитриев также назвал удивительным тот факт, что Запад медленно осознает новую реальность в сфере энергетики.
"Бюрократы скрывают плохие новости, пока не иссякнут ресурсы; традиционные СМИ замалчивают свои ошибки и откладывают (действия - ред.) как можно дольше", - добавил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.