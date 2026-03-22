Посол Эквадора рассказал о популярности русского языка в стране - РИА Новости, 22.03.2026
04:47 22.03.2026
Посол Эквадора рассказал о популярности русского языка в стране
Посол Эквадора рассказал о популярности русского языка в стране - РИА Новости, 22.03.2026
Посол Эквадора рассказал о популярности русского языка в стране
Изучение русского языка в Эквадоре привлекает эквадорцев как никогда ранее благодаря работе программы обучения языку через интернет, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T04:47:00+03:00
2026-03-22T04:47:00+03:00
эквадор
россия
латинская америка
Дарья Буймова
Дарья Буймова
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эквадор, россия, латинская америка
В мире, Эквадор, Россия, Латинская Америка
Посол Эквадора рассказал о популярности русского языка в стране

Посол Флорес: изучение русского языка в Эквадоре стало небывало популярным

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Изучение русского языка в Эквадоре привлекает эквадорцев как никогда ранее благодаря работе программы обучения языку через интернет, рассказал РИА Новости эквадорский посол в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес.
В 2025 году Эквадор стал первой страной Латинской Америки, для жителей которой был запущен бесплатный онлайн-курс обучения русскому языку. Действие этой программы было продлено в пятницу на торжественной церемонии в посольстве латиноамериканской страны в Москве.
"Да, думаю, что это так. В прошлом не было курсов языка, а этот привлек столько внимания", - сказал эквадорский посол РИА Новости, отвечая на вопрос о том, считает ли, что изучение русского стало небывало популярным в стране.
Дипломат подчеркнул, что уже 4,5 тысячи человек в Эквадоре изучают русский в рамках онлайн-программы, и этого показателя удалось достичь с нуля за год.
"Такими темпами через считанные годы десятки тысяч эквадорцев будут учить русский язык и говорить на нем", - добавил он.
