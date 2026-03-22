Посол Эквадора рассказал о популярности русского языка в стране

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Изучение русского языка в Эквадоре привлекает эквадорцев как никогда ранее благодаря работе программы обучения языку через интернет, рассказал РИА Новости эквадорский посол в России Хуан Фернандо Ольгин Флорес.

В 2025 году Эквадор стал первой страной Латинской Америки , для жителей которой был запущен бесплатный онлайн-курс обучения русскому языку. Действие этой программы было продлено в пятницу на торжественной церемонии в посольстве латиноамериканской страны в Москве

"Да, думаю, что это так. В прошлом не было курсов языка, а этот привлек столько внимания", - сказал эквадорский посол РИА Новости, отвечая на вопрос о том, считает ли, что изучение русского стало небывало популярным в стране.

Дипломат подчеркнул, что уже 4,5 тысячи человек в Эквадоре изучают русский в рамках онлайн-программы, и этого показателя удалось достичь с нуля за год.