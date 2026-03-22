https://ria.ru/20260322/ekspert-2082223484.html
Туристов предостерегли от поездок в Японию на майские праздники
Представитель японской туристической компании Сергей Обращёв рассказал РИА Новости, почему он бы не советовал планировать поездку в Японию именно на майские... РИА Новости, 22.03.2026
2026-03-22T09:31:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081247574_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a10c90c38e16bb9097bdd6bb41205a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081247574_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_6cc706537fb69331748f25874763199a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Туроператор Обращев посоветовал не ехать в Японию на майские праздники
ТОКИО, 22 мар – РИА Новости. Представитель японской туристической компании Сергей Обращёв рассказал РИА Новости, почему он бы не советовал планировать поездку в Японию именно на майские праздники.
"Есть распространенное заблуждение, что если миновать пик весеннего сезона, который выпадает на цветение сакуры, и приехать на майские праздники, то можно избежать толп туристов на достопримечательностях и пробок на дорогах. Это не так. Возможно, иностранных туристов к концу апреля-началу мая становится и меньше, но именно на это время приходится один из самых активных туристических периодов в самой Японии
. Это так называемая "Золотая неделя", которая начинается с конца апреля и заканчивается как раз в начале мая. В этом году она официально закончится 6 мая", - сказал Обращёв.
"Золотая неделя" в Японии – это период, когда выпадает сразу несколько праздничных дней. Вместе с выходными получается около недели, а то и 10 дней отдыха. В это время японцы снимаются с мест и отправляются путешествовать по Японии или за рубеж. С учетом низкого курса иены относительно основных валют большинство, скорее всего, предпочтет отдохнуть, не выезжая из страны.
Ранее РИА Новости сообщало, что, по данным сервиса OneTwoTrip, Япония стала самой популярной страной для отдыха на длинные майские выходные среди самостоятельных туристов из России
, опередив Турцию
по числу бронирований гостиниц и отелей.