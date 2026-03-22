Ефимов: завершенность монолитных работ на станции метро "ЗИЛ" превысила 50%

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Более половины намеченного объема монолитных работ выполнено на строящейся станции "ЗИЛ" Бирюлевской ветки метрополитена, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"После завершения разработки грунта котлована станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро строители приступили к устройству монолита. На сегодня здесь уложено около 18 тысяч кубометров железобетона, что составляет более половины от планируемого объема работ. Общестроительная готовность станции превысила 30%", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

На объекте в зоне строительных работ завершили перекладку коммуникаций и установку ограждающих конструкций. Следующий этап – обратная засыпка, устройство инженерных сетей и выполнение отделки, уточнил замглавы города. Одновременно в финальную стадию вошли земляные работы на оборотных тупиках: грунт котлована подготовлен на 80%, начато строительство основных конструкций.

Как напомнили в пресс-службе московского градкомплекса, станция метро "ЗИЛ" появится на пересечении проспекта Лихачева и улицы Братьев Рябушинских и свяжет пересадками Бирюлевскую ветку с Троицкой линией метрополитена и МЦК.

Бирюлевская линия метрополитена, включающая 10 станций, пройдет от застраиваемой территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево. Предполагается, что новая ветка улучшит транспортную доступность для жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.