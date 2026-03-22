Туристам из России дали 30 минут, чтобы покинуть отель в Дубае

ВЛАДИВОСТОК, 22 мар - РИА Новости. Туристка из России Ксения рассказала РИА Новости, что их тургруппе, которая застряла в Дубае на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, дали лишь 30 минут, чтобы покинуть гостиницу для выезда в аэропорт.

"Нам дали лишь 30 минут на сборы, чтобы собраться для выезда в аэропорт, причём заранее дату никто не озвучивал. Я вообще была после душа, буквально только вышла и позвонили. Вещи в охапку, бросала (их - ред.) в чемоданы, не глядя", - сказала Ксения.

По словам собеседницы агентства, их рейс задержали почти на четыре дня.

"Мы должны были вылететь из (международного - ред.) аэропорта DXB в Дубае , но там был взрыв, поэтому нас вернули в отель. Но никто не сообщал, на какое число перенесли вылет. Мы сами "висели" на телефонах, но нам говорили, что пока информации нет, ждите. И в итоге внезапно позвонили и сказали выезжать", - отметила Ксения.

Она добавила, что не знает, смогли ли все туристы выехать.

"Наши соседи по отелю только собрались выходить в город, когда позвонили на выезд. Хорошо, что они не ушли, а то бы ещё могли остаться. Но я не знаю, все ли из нашей группы вылетели", - сказала туристка.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока