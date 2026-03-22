Российские бойцы под Константиновкой ловят дроны ВСУ при помощи веревки

ЛУГАНСК, 22 мар - РИА Новости. Операторы БПЛА ВС РФ на константиновском участке фронта в Донбассе ловят дроны ВСУ при помощи веревки и гайки, рассказал РИА Новости разведчик, оператор БПЛА 4-й бригады группировки войск "Южная".

Он уточнил, что впоследствии после перепрошивки все эти дроны используются для работы против ВСУ.