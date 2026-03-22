Дозаправщики ВВС США направились в сторону Ормузского пролива

ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Два самолета-дозаправщика американских ВВС в воскресенье направляются на восток от Тель-Авива, в сторону Ормузского пролива, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.

При этом около 10.48 мск самолеты отключили транспондеры, позволявшие отслеживать их местоположение.

При этом ранее в воскресенье представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением "вражеских", могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.