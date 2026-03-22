10:59 22.03.2026 (обновлено: 11:50 22.03.2026)
Дозаправщики ВВС США направились в сторону Ормузского пролива
Два самолета-дозаправщика американских ВВС в воскресенье направляются на восток от Тель-Авива, в сторону Ормузского пролива, выяснило РИА Новости,... РИА Новости, 22.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080406797_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2b0b02a151536d191d0ac221dae39def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© AP Photo / Hiro KomaeСамолет-заправщик KC-135R Stratotanker
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© AP Photo / Hiro Komae
Самолет-заправщик KC-135R Stratotanker. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 мар - РИА Новости. Два самолета-дозаправщика американских ВВС в воскресенье направляются на восток от Тель-Авива, в сторону Ормузского пролива, выяснило РИА Новости, проанализировав полетные данные.
Boeing KC-46A Pegasus и Boeing KC-135 Stratotanker вылетели из Тель-Авива в 10.00 мск и на момент 10.45 мск находились северо-западнее Катара, свидетельствуют изученные данные. Точка назначения самолетов не раскрывается.
При этом около 10.48 мск самолеты отключили транспондеры, позволявшие отслеживать их местоположение.
Дозаправщики поднялись в небо на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Штаты уничтожат электростанции Ирана, начиная с самой крупной, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.
При этом ранее в воскресенье представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил, что суда, за исключением "вражеских", могут проходить через Ормузский пролив при координации с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
