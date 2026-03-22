Дмитриев рассказал о сценарии развития топливного кризиса в Европе

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании.
В субботу Дмитриев предрек ЕС и Великобритании кризис с топливом через две-три недели. Ему ответил пользователь соцсети X, написавший: "У вас как будто есть копия сценария этого фильма, который мы сейчас смотрим".
"У меня есть. Традиционные СМИ не позволяют многим другим видеть реальную картину, продвигая ложные нарративы, туманящие мышление. Многие неверные решения (сейчас - ред.) делаются на основе ложных нарративов и неспособности исправить ошибки", - написал в ответ глава РФПИ.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.